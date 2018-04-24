Посольство все еще не имеет новых данных о расследовании «дела Скрипалей» 

ЛОНДОН, 24 апр — РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне до сих пор не имеет никаких новых сведений о ходе расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, представитель посольства призвал британскую сторону к сотрудничеству.
"К сожалению, никакими новыми данными мы не располагаем… Призываем британскую сторону соблюдать свои международные обязательства и привнести транспарентность в расследование дела Скрипалей", — сообщил журналистам представитель посольства.
По его словам, российской стороне по-прежнему отказывают в доступе к расследованию, а также к Сергею и Юлии Скрипалям, которые были отравлены в Солсбери токсичным веществом.
"Нам так и не была предоставлена какая-либо поддающаяся проверке информация о местонахождении, пожеланиях и состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей", — сказал он.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.