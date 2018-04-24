Посольство все еще не имеет новых данных о расследовании «дела Скрипалей»

"К сожалению, никакими новыми данными мы не располагаем… Призываем британскую сторону соблюдать свои международные обязательства и привнести транспарентность в расследование дела Скрипалей", — сообщил журналистам представитель посольства.

По его словам, российской стороне по-прежнему отказывают в доступе к расследованию, а также к Сергею и Юлии Скрипалям, которые были отравлены в Солсбери токсичным веществом.

"Нам так и не была предоставлена какая-либо поддающаяся проверке информация о местонахождении, пожеланиях и состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей", — сказал он.