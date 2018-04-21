Британцы поддержали Россию письмами 

Посольство России в Лондоне сообщило, что граждане Великобритании выражают российским дипломатам слова поддержки. Об этом представительство сообщило в своем аккаунте в Twitter.
It is remarkable how many people from all over the UK believe neither the official version for the Salisbury poisoning, nor that Russia should be treated as Britain's main enemy. pic.twitter.com/r3NE7rau6s— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 21 апреля 2018 г.
Дипломаты опубликовали сообщения, которые им приходили от простых британцев. Многие из них не разделяют позицию Лондона по "делу Скрипаля" и считают все обвинения против России вымышленными.
"От лица всей моей семьи и друзей я приношу свои извинения за ложные обвинения против вашей страны", — написал житель Великобритании.
"Уважаемые господа, я сожалею из-за поведения нашего правительства по "делу Скрипаля". Я уверен, что это было сделано для того, чтобы дискредитировать Россию и отвести внимание от наших собственных проблем, жестоких преступлений в Лондоне и остальной Британии и слабой политике Brexit", — написали в российское посольство.
В некоторых письмах британцы выражали симпатию российскому правительству и лично президенту Владимиру Путину, называя политику премьер-министра Великобритании Терезы Мей безответственной.
По версии властей Великобритании, Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к этому Москву. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры.