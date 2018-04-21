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Британцы поддержали Россию письмами
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Британцы поддержали Россию письмами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Посольство России в Лондоне сообщило, что граждане Великобритании выражают российским дипломатам слова поддержки. Об этом представительство сообщило в своем аккаунте в Twitter.
Дипломаты опубликовали сообщения, которые им приходили от простых британцев. Многие из них не разделяют позицию Лондона по "делу Скрипаля" и считают все обвинения против России вымышленными.
"От лица всей моей семьи и друзей я приношу свои извинения за ложные обвинения против вашей страны", — написал житель Великобритании.
"Уважаемые господа, я сожалею из-за поведения нашего правительства по "делу Скрипаля". Я уверен, что это было сделано для того, чтобы дискредитировать Россию и отвести внимание от наших собственных проблем, жестоких преступлений в Лондоне и остальной Британии и слабой политике Brexit", — написали в российское посольство.
В некоторых письмах британцы выражали симпатию российскому правительству и лично президенту Владимиру Путину, называя политику премьер-министра Великобритании Терезы Мей безответственной.
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По версии властей Великобритании, Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к этому Москву. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры.
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