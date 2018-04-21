Британцы поддержали Россию письмами

It is remarkable how many people from all over the UK believe neither the official version for the Salisbury poisoning, nor that Russia should be treated as Britain's main enemy. pic.twitter.com/r3NE7rau6s— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 21 апреля 2018 г. Посольство России в Лондоне сообщило, что граждане Великобритании выражают российским дипломатам слова поддержки. Об этом представительство сообщило в своем аккаунте в Twitter.

Дипломаты опубликовали сообщения, которые им приходили от простых британцев. Многие из них не разделяют позицию Лондона по "делу Скрипаля" и считают все обвинения против России вымышленными.

"От лица всей моей семьи и друзей я приношу свои извинения за ложные обвинения против вашей страны", — написал житель Великобритании.

"Уважаемые господа, я сожалею из-за поведения нашего правительства по "делу Скрипаля". Я уверен, что это было сделано для того, чтобы дискредитировать Россию и отвести внимание от наших собственных проблем, жестоких преступлений в Лондоне и остальной Британии и слабой политике Brexit", — написали в российское посольство.

В некоторых письмах британцы выражали симпатию российскому правительству и лично президенту Владимиру Путину, называя политику премьер-министра Великобритании Терезы Мей безответственной.

По версии властей Великобритании, Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к этому Москву. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры.