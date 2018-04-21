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МИД РФ призвал США снизить военную активность на Корейском полуострове
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МИД РФ призвал США снизить военную активность на Корейском полуострове 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
Москва приветствует заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына, закрепленное постановлением пленума ЦК ТПК, о прекращении ядерных и ракетных испытаний с 21 апреля, говорится в заявлении МИД РФ.
"Призываем США и Республику Корея предпринять адекватные встречные шаги, направленные на снижение военной активности в регионе и достижение взаимоприемлемых договоренностей на предстоящих межкорейском и американо-северокорейском саммитах" — отмечают дипломаты.
Российская сторона с удовлетворением отмечает, что ситуация на полуострове развивается в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты» корейского урегулирования. На первых этапах предполагается взаимное замораживание военной деятельности в регионе, а также налаживание прямых контактов КНДР с США и Республикой Корея для решения ядерной и других проблем Корейского полуострова, отмечает МИД РФ.
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