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МИД РФ призвал США принять шаги для снижения военной активности у берегов Кореи
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МИД РФ призвал США принять шаги для снижения военной активности у берегов Кореи 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. МИД России призывает США и Республику Корея предпринять адекватные встречные шаги для снижения военной активности в районе Корейского полуострова. Об этом говорится в субботу в комментарии департамента информации и печати дипломатического ведомства.
"Призываем США и Республику Корея предпринять адекватные встречные шаги, направленные на снижение военной активности в регионе и достижение взаимоприемлемых договоренностей с КНДР на предстоящих межкорейском и американо-северокорейском саммитах", — говорится в сообщении.
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