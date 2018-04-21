МИД РФ призвал США принять шаги для снижения военной активности у берегов Кореи 

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. МИД России призывает США и Республику Корея предпринять адекватные встречные шаги для снижения военной активности в районе Корейского полуострова. Об этом говорится в субботу в комментарии департамента информации и печати дипломатического ведомства.
"Призываем США и Республику Корея предпринять адекватные встречные шаги, направленные на снижение военной активности в регионе и достижение взаимоприемлемых договоренностей с КНДР на предстоящих межкорейском и американо-северокорейском саммитах", — говорится в сообщении.