Сирийские предприниматели хотят построить отель в Крыму

"Как оказалось, сами сирийцы готовы инвестировать в Российскую Федерацию , в Крым. Сейчас рождается первый проект, когда бизнесмены Сирии планируют построить отель в Крыму", — сказал он журналистам, подводя итоги форума.

Назаров добавил, что сирийскому бизнесу в Крыму будет оказано максимальное содействие.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.

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