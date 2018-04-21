Ещё
Крым надеется, что конференция на ЯМЭФ поможет развитию отношений с бизнесом Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крым надеется, что конференция на ЯМЭФ поможет развитию отношений с бизнесом Сирии 

ТАСС 53 минуты назад
ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Конференции «Экономическое развитие Сирии», проходящая в субботу в рамках Ялтинского международного экономического форума, даст новый импульс для развития отношений Крыма и сирийского бизнеса, считает губернатор Крыма Сергей Аксенов.
"Основные военные действия [в Сирии] позади, на повестке дня стоит вопрос экономики. Крымские компании, крымские предприниматели готовы поучаствовать в этом обсуждении. То, что мы наметили [для обсуждения на конференции], может дать новый толчок для развития отношений российского Крыма и сирийского бизнеса", — сказал Аксенов, выступая на открытии конференции.
Он добавил, что встреча на площадке ЯМЭФ важна и с точки зрения обмена информации. «Мы бы хотели, чтобы вы сами увидели, как живет российский Крым, хотели услышать от вас, что происходит в Сирии», — отметил губернатор.
По его словам, в будущем возможно организовать визит крымских предпринимателей в Сирию, если будет соответствующее решение и поддержка со стороны правительства РФ. «Мы готовы были бы тоже организовать такой визит в САР, поделиться нашими возможностями, перспективами, оценить перспективы сотрудничества», — пояснил Аксенов.
Ранее сообщалось, что во время визитов российских делегаций в Сирию поднимался и вопрос сотрудничества сирийского бизнеса с Крымом. Так, во время визита в конце марта постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов предложил в ближайшее время запустить челноки для импорта и экспорта товаров между Сирией и РФ, отметив, что именно Крым является самой близкой российской морской точкой к Сирии. А в середине апреля премьер-министр Сирии Имад Хамис предложил посетившим Сирию депутатам и представителям бизнеса наладить из Сирии в Севастополь поставки фруктов, а в обратном направлении — зерна.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
МИД РФ выразил сожаление в связи с отказом в выдаче виз США артистам Большого театра Завершился процесс демаркации границы между Латвией и Россией Участники ЯМЭФ призвали страны Европы прекратить информационную агрессию против РФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство27
Скончалась Нина Дорошина151
В Сети всплыли эротические фото Собчак167
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни63
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили24
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
04:45
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение