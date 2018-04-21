Крым надеется, что конференция на ЯМЭФ поможет развитию отношений с бизнесом Сирии 

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Конференции «Экономическое развитие Сирии», проходящая в субботу в рамках Ялтинского международного экономического форума, даст новый импульс для развития отношений Крыма и сирийского бизнеса, считает губернатор Крыма Сергей Аксенов.
"Основные военные действия [в Сирии] позади, на повестке дня стоит вопрос экономики. Крымские компании, крымские предприниматели готовы поучаствовать в этом обсуждении. То, что мы наметили [для обсуждения на конференции], может дать новый толчок для развития отношений российского Крыма и сирийского бизнеса", — сказал Аксенов, выступая на открытии конференции.
Он добавил, что встреча на площадке ЯМЭФ важна и с точки зрения обмена информации. «Мы бы хотели, чтобы вы сами увидели, как живет российский Крым, хотели услышать от вас, что происходит в Сирии», — отметил губернатор.
По его словам, в будущем возможно организовать визит крымских предпринимателей в Сирию, если будет соответствующее решение и поддержка со стороны правительства РФ. «Мы готовы были бы тоже организовать такой визит в САР, поделиться нашими возможностями, перспективами, оценить перспективы сотрудничества», — пояснил Аксенов.
Ранее сообщалось, что во время визитов российских делегаций в Сирию поднимался и вопрос сотрудничества сирийского бизнеса с Крымом. Так, во время визита в конце марта постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов предложил в ближайшее время запустить челноки для импорта и экспорта товаров между Сирией и РФ, отметив, что именно Крым является самой близкой российской морской точкой к Сирии. А в середине апреля премьер-министр Сирии Имад Хамис предложил посетившим Сирию депутатам и представителям бизнеса наладить из Сирии в Севастополь поставки фруктов, а в обратном направлении — зерна.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.