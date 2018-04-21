Ещё
«Новичок» исследовали в четырех странах Запада, утверждает Der Spiegel
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Новичок» исследовали в четырех странах Запада, утверждает Der Spiegel 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Созданные в СССР нервно-паралитические вещества семейства «Новичок» исследовали во многих странах Запада. Об этом со ссылкой на  Der Spiegel
сообщает. По данным немецкой прессы, с «Новичком» работали в лабораториях США и Европы.
В Великобритании считают, что «Новичком» отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Накануне ученый Владимир Углев, который называет себя создателем самых смертельных агентов из этого семейства,
подтвердил, что его разработка была использована в ходе химатаки в Солсбери.
Помимо Великобритании, по данным Der Spiegel, такие вещества изучали в США, Великобритании, Нидерландах и еще как минимум одной западной стране. Der Spiegel подчеркивает, что химикат исследовали с целью найти противоядие.
Издание напоминает, что в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать «Новичок», а также создавать на его основе оружие.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Эксперты ОЗХО установили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое производилось в СССР. При этом в исследовании не уточнялось, где именно был произведен яд, использованный для нападения на Скрипалей. Также в задачи экспертизы не входило обвинение виновных.
Москва категорически отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.
Newsru.com: последние новости
Посольство РФ в Британии заподозрило Лондон в передаче данных об отравлении Скрипалей ученому Углеву В России появится подразделение для борьбы с последствиями санкций Адвокат Весельницкая встретилась со следователями по делу о вмешательстве РФ в выборы в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство28
Скончалась Нина Дорошина159
В Сети всплыли эротические фото Собчак172
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили28
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни63
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
04:45
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение