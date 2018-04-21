«Новичок» исследовали в четырех странах Запада, утверждает Der Spiegel

Созданные в СССР нервно-паралитические вещества семейства «Новичок» исследовали во многих странах Запада. Об этом со ссылкой на Der Spiegel

сообщает. По данным немецкой прессы, с «Новичком» работали в лабораториях США и Европы.

подтвердил, что его разработка была использована в ходе химатаки в Солсбери.

Помимо Великобритании, по данным Der Spiegel, такие вещества изучали в США, Великобритании, Нидерландах и еще как минимум одной западной стране. Der Spiegel подчеркивает, что химикат исследовали с целью найти противоядие.

Издание напоминает, что в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать «Новичок», а также создавать на его основе оружие.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Эксперты ОЗХО установили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое производилось в СССР. При этом в исследовании не уточнялось, где именно был произведен яд, использованный для нападения на Скрипалей. Также в задачи экспертизы не входило обвинение виновных.