Пушков предостерег Трампа

В случае с Ираном Трамп и его советники играют с огнем. Если США все же выйдут из "ядерной сделки" с Ираном, Тегеран возобновит свою ядерную программу. И тогда Трамп в итоге де факто станет отцом иранской ядерной бомбы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 апреля 2018 г.