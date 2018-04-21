Заявление о невозможности Украины вернуть Крым связали с «Нордом»

Украинский чиновник признал невозможность вернуть Крым в состав Украины в ближайшее время. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире «112 Украина» признал, что Киеву пока приходится обходиться дипломатическими демаршами и политическими заявлениями, но в будущем Украина сможет вернуть себе Крым и Донбасс и заставить Россию ответить за свои действия.

В эфире НСН директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв сказал, что заявление Туки могло быть вызвано скандалом вокруг задержания судна «Норд».

«Официальная позиция украинской власти заключается в том, что Крым является незаконно аннексированным Россией, и Украина не признает эту аннексию, считает Крым своей территорией. Поэтому де-факто Крым российский, но де-юре он оставался украинским. Но это создавало ряд коллизий, связанных, например, с моряками рыболовецкого сейнера «Норд». Поэтому в последнее время некоторые чиновники в связи с этим случаем говорили о том, что проживающие в Крыму граждане должны четко определиться: либо украинское, либо российское гражданство, потому что конституция Украины запрещает двойное гражданство. Сейчас понятно, что такая двойная гражданская принадлежность крымчан не может продолжаться долго, поэтому президент Украины издал указ о прекращении украинского гражданства гражданам, которые живут в Крыму, хотя у них есть выбор. Либо выбрать украинский паспорт, либо остаться пока на данный момент времени в российской юрисдикции, выбрав российский паспорт и став уже гражданином РФ, но на более весомых юридических основаниях», — разъяснил политолог.

Напомним, российской судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта после выхода из порта Крыма. Как сообщает RT, Госпогранслужба Украины отказывается признавать документы, выданные экипажу российскими властями в Крыму.