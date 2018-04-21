Лавров: Россия предлагает Западу искать баланс сил

Лавров\: о рисках военного противостояния

"Им не нравится, что кто-то пытается отстаивать свои интересы, причем мы это делаем не ультимативно, мы предлагаем искать баланс этих интересов, чтобы договариваться, а они говорят: «Договариваться будем, когда вы во всем будете согласны с тем, как устроен мир по-нашему». Вот, собственно говоря, в чем дело", — сказал Лавров.

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