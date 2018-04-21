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Лавров: Россия предлагает Западу искать баланс сил
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Лавров: Россия предлагает Западу искать баланс сил 

Sputnik Таджикистан 46 минут назад
Фото: Sputnik Таджикистан
Несколько столетий исторический Запад вершил все дела в мире по своему усмотрению, и сейчас, когда появляются центры силы в Азии, в Латинской Америке, да и Российская Федерация является важнейшим игроком на мировой арене, Запад по-прежнему пытается сохранить свои подходы к мироустройству как изначальный, ключевой принцип в любых переговорах, констатировал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационному агентству «РИА Новости».
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"Им не нравится, что кто-то пытается отстаивать свои интересы, причем мы это делаем не ультимативно, мы предлагаем искать баланс этих интересов, чтобы договариваться, а они говорят: «Договариваться будем, когда вы во всем будете согласны с тем, как устроен мир по-нашему». Вот, собственно говоря, в чем дело", — сказал Лавров.
Кроме того, в интервью «РИА Новости» глава МИД РФ сообщил о том, что у Москвы существует достаточно доказательств причастности Великобритании к инсценировке химической атаки в сирийской Думе.
Подробности слушайте в нашем подкасте.
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