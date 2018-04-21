В МИД прокомментировали отказ в визе США артистам Большого театра

Власти США создали искусственные затруднения с выдачей в России американских виз. Это ведет к значительным проблемам в поддержании деловых, культурных, спортивных и даже семейных связей. Очередным фактом в этом направлении стал отказ во въезде артистам московского Большого театра, говорится в сообщении МИД РФ

Как отмечают дипломаты, до такого не доходило даже во времена "холодной войны". Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях. Однако сегодня влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем.

"Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа. Более того, вообще стремятся отгородить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже говорили, сделать поездки наших граждан в США практически невозможными", — отмечается в заявлении.