СМИ: Полиция Британии подозревает в покушении на Скрипалей «бывшего агента ФСБ» 

Полиция Великобритании подозревает, что к попытке отравить экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери может быть причастен «бывший агент ФСБ», который работал под псевдонимом «Гордон».
Об этом пишет The Sunday People со ссылкой на источники.
По данным издания, 54-летний бывший сотрудник ФСБ, предположительно, пользовался именем «Михаил Савицкис».
В полиции считают, что он мог покинуть территорию Британии и уехать в Россию, а за нападением на Скриаплей стоит группа из шести человек.
Ранее в британских СМИ также появилась информация, что полиция и разведка идентифицировали ключевых подозреваемых в отравлении в Солсбери.