Ещё
СМИ: Полиция Британии подозревает в покушении на Скрипалей «бывшего агента ФСБ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Полиция Британии подозревает в покушении на Скрипалей «бывшего агента ФСБ» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Newsru.com
Полиция Великобритании подозревает, что к попытке отравить экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери может быть причастен «бывший агент ФСБ», который работал под псевдонимом «Гордон».
Об этом пишет The Sunday People со ссылкой на источники.
По данным издания, 54-летний бывший сотрудник ФСБ, предположительно, пользовался именем «Михаил Савицкис».
В полиции считают, что он мог покинуть территорию Британии и уехать в Россию, а за нападением на Скриаплей стоит группа из шести человек.
Ранее в британских СМИ также появилась информация, что полиция и разведка идентифицировали ключевых подозреваемых в отравлении в Солсбери.
RT на русском: последние новости
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия Патрушев заявил, что США перешли к жёсткому противостоянию с Россией В Госдуме оценили предложение Порошенко лишить гражданства Украины жителей Крыма
 Ещё 60 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку268
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»413
США предложили лишить российского золота694
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина166
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:23
Составлен фоторобот подозреваемого в отравлении Скрипаля
Происшествия
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение