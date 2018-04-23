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СМИ узнали о готовящемся заявлении G7 в жестком тоне в отношении РФ
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СМИ узнали о готовящемся заявлении G7 в жестком тоне в отношении РФ 

Авторадио 21 минуту назад
Итоговое заявление совещания глав МИД G7 в Торонто будет выдержано в жестких тонах в отношении внешней политики России, в частности, по вопросам Сирии и Украины, сообщают СМИ со ссылками на собственные информированные источники. В то же время, говорится в сообщениях, министры отметят необходимость оставить открытыми двери для возможного сотрудничества с Россией в ряде важных международных проблем. Глава МИД Германии Хайко Маас, в частности, призвал Москву оказать помощь в урегулировании сирийского кризиса. Помимо России на встрече планируется обсудить ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и ближневосточном регионе, а также палестино-израильский конфликт.
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