СМИ узнали о готовящемся заявлении G7 в жестком тоне в отношении РФ 

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В российском МИД не исключают отмены виз для граждан Грузии

В МИД прокомментировали отказ в визе США артистам Большого театра

"Аэрофлот" обратился в МИД и Минтранс в связи с проблемами с выдачей виз США экипажам