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МИД сообщил о визите Лаврова в Китай
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МИД сообщил о визите Лаврова в Китай 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23-24 апреля посетит КНР, где обсудит визит в страну российского президента Владимира Путина, сообщается на сайте МИДа.
Также Лавров проведет переговоры с китайским коллегой Ван И и председателем КНР Си Цзиньпином.
"В ходе встреч основное внимание будет уделено главному политическому событию в двусторонних отношениях в этом году — визиту Президента России в Китай, который, как ожидается, состоится в увязке с заседанием СГГ ШОС в июне в г. Циндао (КНР). Главы внешнеполитических ведомств также обменяются мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-китайского стратегического взаимодействия", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Лавров обсудил с главой МИД Австрии Карин Кнайсль размещение миротворцев в Донбассе.
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