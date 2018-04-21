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СМИ узнали о «серьезном прорыве» следствия в деле Скрипаля
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СМИ узнали о «серьезном прорыве» следствия в деле Скрипаля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Британская полиция и разведка идентифицировали главных подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным британских властей, на Скрипаля и его дочь Юлию было совершено покушение ударной группой, контролируемой российским правительством. При этом в полиции страны уверены, что предполагаемые виновники уже вернулись в Россию. По данным издания, имена подозреваемых смогли установить благодаря данным о прилетах и вылетах и записям с камер наблюдения.
По словам представителей следственной группы, доступ к подозреваемым будет затруднен из-за напряжения в отношениях России и Великобритании.
Скрипалей отравили 4 марта в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к произошедшему, утверждая, что в инциденте использовался токсин российского производства. РФ обвинения отвергает.
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