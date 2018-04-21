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Весельницкая встретилась со следователями сената США
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Весельницкая встретилась со следователями сената США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: AP
Российский адвокат Наталья Весельницкая подтвердила, что встречалась со следователями сената США по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Да, это так", — сказала Весельницкая. Она не уточнила подробности встречи.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что члены комитета по разведке сената США встретились с Натальей Весельницкой в одном из отелей Берлина. Встреча длилась около трех часов, разговор касался в основном досье, описывающего связи президента США Дональда Трампа с Россией.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отреагировал на иск национального комитета демократической партии по "российскому делу".
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