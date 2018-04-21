Британская полиция установила ключевых подозреваемых по «делу Скрипалей»

Британские правоохранители установили ключевых подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, контртеррористическая полиция сейчас пытается завести дело против «лиц, представляющих интерес», которые, по ее мнению, вернулись в Россию . Расследование может занять несколько месяцев, но следствию удалось сделать серьезный прорыв. Продвинуться в расследовании получилось благодаря результатам поиска по списку авиапассажиров как в Великобритании , так и за ее пределами. Кроме того, полиция изучила многочисленные кадры видеонаблюдения в Солсбери и номера автомобилей с камер слежения.

«Но контртеррористическая полиция наткнется на дипломатическую кирпичную стену в попытке опросить подозреваемых, не говоря уже о их судебном преследовании», — отмечает издание.

Источники газеты считают, что британской полиции будет очень сложно предъявить обвинения подозреваемым по делу об отравлении, а любые требования властей Соединенного Королевства предоставить доступ к «лицам, представляющим интерес» для следствия только усилят напряженность в отношениях между Великобританией и Россией.