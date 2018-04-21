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Китай присоединился к похвалам в адрес лидера КНДР
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Китай присоединился к похвалам в адрес лидера КНДР 

News.ru 33 минуты назад
Китай приветствует решение северокорейских властей прекратить ядерные и ракетные испытания. Об этом говорится в заявлении официального представителя китайского МИД Лу Кана.
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