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СМИ: КНДР может освободить трёх граждан США во время саммита с Трампом
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СМИ: КНДР может освободить трёх граждан США во время саммита с Трампом 

RT на русском 2 часа назад
Северная Корея заверила США в том, что саммит с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа «может быть сопряжён с освобождением» трёх задержанных Пхеньяном американцев. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что такое «заверение» от лидера КНДР получил кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео в ходе визита в Северную Корею.
При этом источники заявили, что встреча на высшем уровне между Трампом и Ким Чен Ыном планируется в середине июня «где-то за пределами Северо-Восточной Азии».
Ранее Трамп сообщил, что встретится с Ким Чен Ыном «в предстоящие недели».
RT на русском: последние новости
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