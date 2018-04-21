СМИ: КНДР может освободить трёх граждан США во время саммита с Трампом

Отмечается, что такое «заверение» от лидера КНДР получил кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео в ходе визита в Северную Корею.

При этом источники заявили, что встреча на высшем уровне между Трампом и Ким Чен Ыном планируется в середине июня «где-то за пределами Северо-Восточной Азии».

Ранее Трамп сообщил, что встретится с Ким Чен Ыном «в предстоящие недели».