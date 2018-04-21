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Скотланд-Ярд не комментирует данные СМИ о подозреваемых в «деле Скрипалей»
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Скотланд-Ярд не комментирует данные СМИ о подозреваемых в «деле Скрипалей» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 21 апр — РИА Новости, Мария Табак. Представитель Скотланд-Ярда отказалась прокомментировать РИА Новости публикацию газеты Daily Telegraph о том, что полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
По данным издания, представители британских властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством. Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда на данный момент пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию, пишет газета.
"Мы не обсуждаем конкретные линии расследования", — сказала РИА Новости представитель столичной полиции Лондона.
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что вещество, которое на Западе называют «Новичок» и которое предположительно применили в Солсбери, состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно.
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