«Серьезный прорыв»: The Telegraph узнала о подозреваемых в «деле Скрипаля»

По данным издания, в следствии, которое, как ожидалось, займет еще много месяцев, произошел «серьезный прорыв».

Британские власти полагают, что покушение на Скрипалей было осуществлено ударной группой, которая контролируется российским правительством . В контртеррористическом подразделении полиции считают, что подозреваемые уже вернулись в Россию , пишет газета.

В материале The Telegraph отмечается, что имена подозреваемых удалось установить благодаря анализу данных о прилетах и вылетах, исследованию записей с камер наблюдения в Солсбери и дорожных камер, распознающих номерные знаки автомобилей.

Анонимные источники в следственной группе сообщили, что ожидают серьезных трудностей с доступом к подозреваемым из-за напряженных отношений Лондона и Москвы.

Представитель Скотланд-Ярда заявила РИА Новости, что ведомство не обсуждает конкретные направления расследования.

"Дело Скрипаля"

Осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в начале марта без сознания в центре города Солсбери.

По версии властей Великобритании, Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». Лондон обвиняет в причастности к этому Москву. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры.

Последствия скандала

Норвегия, Австралия и Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента. Великобритания выслала 23 российских дипломата. Решение поддержали 16 стран ЕС , а также США, Канада Украина . В то же время НАТО на треть сократила число сотрудников российской дипмиссии при альянсе. Кроме того, Великобритания заморозила контакты с Россией на высоком уровне.