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СМИ: в Британии идентифицировали основных подозреваемых в «деле Скрипаля»
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СМИ: в Британии идентифицировали основных подозреваемых в «деле Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. БРИТАНСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИДЕНТИФИЦИРОВАЛИ ОСНОВНЫХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ДЕЛЕ СКРИПАЛЕЙ — TELEGRAPH СО ССЫЛКОЙ НА СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
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Патрушев предложил усилить внешнюю политику в ответ на действия США Посольство в Лондоне направило ноту из-за заявления G7 по "делу Скрипалей" Россия и ООН озабочены призывами в Сирии к продолжению военных действий
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