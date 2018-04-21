СМИ: в Британии идентифицировали основных подозреваемых в «деле Скрипаля» 

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Патрушев предложил усилить внешнюю политику в ответ на действия США

Посольство в Лондоне направило ноту из-за заявления G7 по "делу Скрипалей"

Россия и ООН озабочены призывами в Сирии к продолжению военных действий