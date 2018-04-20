Сенатор предложил России подать в суд на США

В Совфеде заявили, что РФ следует подать в суд на США за клевету и необоснованные санкции

Россия должна активно задействовать инструмент судебного преследования иностранных граждан, организаций и государственных структур за вмешательство во внутренние дела РФ, клеветнические высказывания в адрес государства и ничем необоснованные санкции, которые приводят к убыткам. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов

"США подачей иска в суд в адрес России открывают новый жанр политической деятельности, когда не только публично винят в своих поражениях кого-то (в данном случае Россию), но еще пытаются за это и в суд подать. Они показали, что взяв пустышку, можно возбудить дело против целого государства. Они же будут требовать компенсацию. Давайте встречные иски предъявим, сколько миллиардов потеряли наши компании", — сказал Климов.

По его мнению, раз в Вашингтоне решили задействовать инструмент судебного преследования по поводу якобы вмешательства в их дела, России тоже следует как можно активнее использовать его, тем более, что фактов вмешательства в суверенные дела России извне более, чем достаточно.

"Все наши предприятия, которые пострадали от этого безобразия, должны составить исковые заявления. Все клеветнические измышления в адрес нашего руководства и нашего государства — это тоже достойно судебного разбирательства. По поводу Скрипалей сколько всего наслушались. Подать иски в защиту чести и деловой репутации по всем случаям", — сказал Климов.

"Когда они созданные ими самими мифы пытаются закрепить решениями судов, это, конечно, требует нашего более серьезного отношения к теме правового судебного преследования. Мы можем выставлять многомиллионные иски за такие неправомерные действия как введение необоснованных санкций", — добавил сенатор, возглавляющий в Совфеде комиссию по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России.

Он считает, что такие иски могли бы подать, как компании, которые понесли убытки от санкций, введенных под надуманными предлогами, так и отдельные граждане, чьи интересы были задеты подобными неправомерными действиями со стороны иностранных государств.

"Надо подавать иски и в наши суды, и в международные суды США. Пусть отклоняют, но это должно быть зафиксировано. Пусть суммы накапливаются. Рано или поздно мы научимся эти вещи возмещать. Все надо оформлять юридически. На это надо обратить внимание", — уверен сенатор.