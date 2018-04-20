Госдеп обвинил власти Чечни в нарушении прав человека

Госдеп США вновь обвинил власти Чечни в отсутствии расследования нарушений прав человека и ущемлении прав сексуальных меньшинств, говорится в ежегодном докладе по правам человека в мире, опубликованном госдепартаментом в пятницу.
"Правительство Рамзана Кадырова в Чечне совершает нарушения безнаказанно. Практически ни одно из них не было честно расследовано или передано федеральными или местными властями суду", — говорится в документе, который анализирует ситуацию с правами человека в 2017 году.
Отдельно авторы доклада, который США ежегодно представляют последние 47 лет, отмечают "поддерживаемые государством" нарушения в республике прав сексуальных меньшинств и жестокость в отношении них.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече в Кремле заверил президента РФ Владимира Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Люди, о которых в них сообщается, в результате оказываются живы и здоровы, сказал глава Чечни. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет оснований не доверять информации, представленной Кадыровым.