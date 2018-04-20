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«Оккупация Крыма» вредит ситуации с правами человека в РФ, заявил Госдеп
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«Оккупация Крыма» вредит ситуации с правами человека в РФ, заявил Госдеп 

РИА Новости 43 минуты назад
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Госдеп США утверждает, что «оккупация Крыма» плохо влияет на ситуацию с правами человека в РФ, говорится в опубликованном в пятницу ежегодно публикуемом США докладе о состоянии прав человека в мире.
"Оккупация и предполагаемая «аннексия» принадлежащего Украине полуострова Крым продолжает оказывать существенное и негативное влияние на ситуацию с правами человека", — говорится в тексте ежегодного доклада. Ситуация в Крыму описана в трех разделах доклада: в главах посвященных России, Украине, также вынесена в отдельный раздел, озаглавленный «Украина/Украина (Крым)».
В Вашингтоне продолжают утверждать, что «заслуживающие доверия наблюдатели связывают сотни фактов гибели и ранения мирных жителей, а также широко распространенные нарушения с возглавляемыми Россией силами в районе Донбасса и представителя власти оккупированного Крыма», — говорится в документе, который оценивает ситуацию с правами человека в мире в 2017 году.
Его авторы также сообщают, что «власти (РФ) также осуществляли политически мотивированные аресты, задержания и судебные процессы над гражданами Украины в России, многие из которых заявляют о том, что они подвергались пыткам». Госдеп не уточняет число, но пишет, что «многочисленные граждане Украины остаются в России в качестве политических заключенных».
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
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