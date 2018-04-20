«Оккупация Крыма» вредит ситуации с правами человека в РФ, заявил Госдеп

"Оккупация и предполагаемая «аннексия» принадлежащего Украине полуострова Крым продолжает оказывать существенное и негативное влияние на ситуацию с правами человека", — говорится в тексте ежегодного доклада. Ситуация в Крыму описана в трех разделах доклада: в главах посвященных России, Украине, также вынесена в отдельный раздел, озаглавленный «Украина/Украина (Крым)».

В Вашингтоне продолжают утверждать, что «заслуживающие доверия наблюдатели связывают сотни фактов гибели и ранения мирных жителей, а также широко распространенные нарушения с возглавляемыми Россией силами в районе Донбасса и представителя власти оккупированного Крыма», — говорится в документе, который оценивает ситуацию с правами человека в мире в 2017 году.

Его авторы также сообщают, что «власти (РФ) также осуществляли политически мотивированные аресты, задержания и судебные процессы над гражданами Украины в России, многие из которых заявляют о том, что они подвергались пыткам». Госдеп не уточняет число, но пишет, что «многочисленные граждане Украины остаются в России в качестве политических заключенных».