Косачев прокомментировал призывы к бойкоту ЧМ

Косачев прокомментировал призывы депутатов Европарламента к бойкоту ЧМ

Ребеккой Хармс. Члены Европарламента призывают европейские правительства отказаться от посещения чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России, говорится в открытом письме ЕП, распространенном членом Европарламента от Германии

"Призыв группы депутатов Европарламента (состоящей в основном из "штатных" русофобов) к правительствам европейских стран не посещать чемпионат мира по футболу в России, разумеется, никак не повлияет ни на чемпионат, ни на решения членов европейских правительств об участии или неучастии в нем. Для самих европарламентариев это повод лишний раз атаковать Россию и напомнить о себе", — сказал сенатор.

Но тем очевиднее, что они сами — явно лишние на таком празднике жизни, как мировой чемпионат по футболу, добавил Косачев. "Он соберет в России тысячи представителей всех континентов, которые смогут убедиться своими глазами, что наша страна выглядит, мягко говоря, не так, как ее описывают те же агитаторы из Европарламента. И это — народная и спортивная дипломатия — самое главное, что раздражает политиков, активно демонизирующих Россию", — подчеркнул он.

Он напомнил, что Хармс заявляла о невозможности проведения ЧМ в России, пока в Сирии и на Украине продолжается война.

"Пикантность момента в том, что как раз в это время научная служба бундестага, парламента Германии, которую представляет в Брюсселе Хармс, вынесла заключение: ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля 2018 года противоречит международному праву. "Оснований для военного удара не было", а то правовое обоснование, которое дала Великобритания, служба называет "неубедительным", — отметил Косачев.

"Интересно, последует ли возмущенное заявление той же группы "пацифистов" из Европарламента по поводу неправомерной агрессии трех государств? Хотите сделать ставки?" — заключил политик.