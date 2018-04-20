Ещё
Косачев прокомментировал призывы к бойкоту ЧМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев прокомментировал призывы депутатов Европарламента к бойкоту ЧМ 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Призыв группы депутатов Европарламента бойкотировать ЧМ-2018 не повлияет на решение правительств европейских государств ехать в Россию, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Члены Европарламента призывают европейские правительства отказаться от посещения чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России, говорится в открытом письме ЕП, распространенном членом Европарламента от Германии Ребеккой Хармс.
"Призыв группы депутатов Европарламента (состоящей в основном из "штатных" русофобов) к правительствам европейских стран не посещать чемпионат мира по футболу в России, разумеется, никак не повлияет ни на чемпионат, ни на решения членов европейских правительств об участии или неучастии в нем. Для самих европарламентариев это повод лишний раз атаковать Россию и напомнить о себе", — сказал сенатор.
Но тем очевиднее, что они сами — явно лишние на таком празднике жизни, как мировой чемпионат по футболу, добавил Косачев. "Он соберет в России тысячи представителей всех континентов, которые смогут убедиться своими глазами, что наша страна выглядит, мягко говоря, не так, как ее описывают те же агитаторы из Европарламента. И это — народная и спортивная дипломатия — самое главное, что раздражает политиков, активно демонизирующих Россию", — подчеркнул он.
Он напомнил, что Хармс заявляла о невозможности проведения ЧМ в России, пока в Сирии и на Украине продолжается война.
"Пикантность момента в том, что как раз в это время научная служба бундестага, парламента Германии, которую представляет в Брюсселе Хармс, вынесла заключение: ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля 2018 года противоречит международному праву. "Оснований для военного удара не было", а то правовое обоснование, которое дала Великобритания, служба называет "неубедительным", — отметил Косачев.
"Интересно, последует ли возмущенное заявление той же группы "пацифистов" из Европарламента по поводу неправомерной агрессии трех государств? Хотите сделать ставки?" — заключил политик.
РИА Новости: последние новости
Патрушев предложил усилить внешнюю политику в ответ на действия США Посольство в Лондоне направило ноту из-за заявления G7 по "делу Скрипалей" Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии нет, заявил Лавров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня28
Известный музыкант умер в 28 лет20
США уничтожили суперброневики наемников из РФ184
США предложили лишить российского золота500
Безопасность России оказалась под угрозой286
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение