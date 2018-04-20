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Путин провел телефонный разговор с руководством Кубы
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Путин провел телефонный разговор с руководством Кубы 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С ЛИДЕРОМ КУБЫ ДИАС-КАНЕЛЕМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ КУБИНСКОЙ КОМПАРТИИ РАУЛЕМ КАСТРО — КРЕМЛЬ
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