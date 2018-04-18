Трамп заявил, что США с уважением относятся к КНДР

Синдзо Абэ. В настоящее время Трамп находится в своей резиденции во Флориде, где проводит переговоры с премьер-министром Японии

По словам Абэ, их встреча с Трампом была продуктивной. «По Северной Корее, впервые за всю историю будет саммит между США и Северной Кореей. Дональд, ты продемонстрировал непоколебимую решительность в разрешении вызова со стороны Северной Кореи», — сказал японский премьер, поблагодарив Трампа за его лидерство.

Абэ также выразил надежду, что «будет достигнут ощутимый прогресс в разрешении» вопросов, вызывающих всеобщую обеспокоенность. В качестве приоритетов он обозначил программу баллистических ракет, ядерную программу и вопрос о судьбе японских граждан, похищенных КНДР.