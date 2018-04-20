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Москва ответила на угрозу Порошенко крымчанам
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В Госдуме оценили предложение Порошенко лишить гражданства Украины жителей Крыма 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя RT предложение президента Украины Петра Порошенко лишать украинского гражданства крымчан, выразил мнение, что принятие подобного законопроекта может вызвать недовольство у самих украинцев.
«В отношении определённой части жителей полуострова, которые навещают своих родственников на Украине, украинский паспорт был своего рода проездным билетом для поддержания родственных связей», — сказал он.
По его мнению, к «постоянным подножкам» Киева на полуострове уже привыкли.
«А вот если такое решение будет действительно воплощено в жизнь, то у украинских родственников крымчан лояльности к Порошенко вряд ли добавится. Судя по всему, официальный Киев не хочет больше тратиться на содержание пограничных пунктов у границ полуострова и таким образом кардинально решает эту проблему», — подчеркнул депутат.
>> Порошенко пригрозил крымчанам
Ранее Порошенко предложил Раде лишить гражданства Украины тех, кто получил российское гражданство в Крыму.
RT на русском: последние новости
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