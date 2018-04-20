Москва ответила на угрозу Порошенко крымчанам

В Госдуме оценили предложение Порошенко лишить гражданства Украины жителей Крыма

По его мнению, к «постоянным подножкам» Киева на полуострове уже привыкли.

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