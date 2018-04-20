Россия направила ноту Британии

Посольство РФ в Лондоне направило ноту в британский МИД, в которой выразило несогласие с втягиванием стран G7 в антироссийскую кампанию. Об этом говорится в коммюнике, распространенном диппредставительством.
"Разочарованы очередным беспочвенным заявлением по делу Скрипалей, которое в этот раз сделано от имени всех участников Группы семи. Вызывает сожаление, что страны "семерки" позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях. Сегодня в МИД Великобритании была направлена нота, в которой выражается несогласие российской стороны с подобной политикой", — отмечается в коммюнике.
"Рассчитываем на то, что Великобритания будет действовать как цивилизованное и ответственное государство, несмотря на все имеющиеся между нашими странами разногласия, — добавили в посольстве РФ. — Правительство консерваторов должно найти в себе силы перебороть конъюнктурные политические амбиции и воздерживаться от действий, прямо подрывающих букву и дух Конвенции о запрещении химического оружия и ведущих к дальнейшему ухудшению двусторонних российско-британских отношений".
Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи 16 апреля в Оттаве сделали совместное заявление, в котором призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу по производству нервно-паралитического вещества "Новичок" и незамедлительно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери. Москва неоднократно указывала, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.