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Посольство России направило в МИД Британии ноту после заявления G7 по делу Скрипалей
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Посольство России направило в МИД Британии ноту после заявления G7 по делу Скрипалей 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Российское посольство в Великобритании обратилось в британский МИД с нотой в ответ на заявление стран «большой семерки» (G7), в тексте которой выражается несогласие с политикой обвинения российской стороны, передает РИА «Новости».
"Вызывает сожаление, что страны «семерки» позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях. Сегодня в МИД Великобритании была направлена нота, в которой выражается несогласие российской стороны с подобной политикой", — говорится в сообщении.
Представитель ведомства отметил, что Россия ожидает, что британская сторона будет действовать «как цивилизованное и ответственное государство».
"Правительство консерваторов должно найти в себе силы перебороть конъюнктурные политические амбиции и воздерживаться от действий, прямо подрывающих букву и дух КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия. — Газета.Ru) и ведущих к дальнейшему ухудшению двусторонних российско-британских отношений", — подчеркивается в заявлении.
Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не готов к обсуждению двусторонних вопросов.
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