Посольство России направило в МИД Британии ноту после заявления G7 по делу Скрипалей

Российское посольство в Великобритании обратилось в британский МИД с нотой в ответ на заявление стран «большой семерки» (G7), в тексте которой выражается несогласие с политикой обвинения российской стороны, передает РИА «Новости»

"Вызывает сожаление, что страны «семерки» позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях. Сегодня в МИД Великобритании была направлена нота, в которой выражается несогласие российской стороны с подобной политикой", — говорится в сообщении.

Представитель ведомства отметил, что Россия ожидает, что британская сторона будет действовать «как цивилизованное и ответственное государство».

"Правительство консерваторов должно найти в себе силы перебороть конъюнктурные политические амбиции и воздерживаться от действий, прямо подрывающих букву и дух КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия. — Газета.Ru ) и ведущих к дальнейшему ухудшению двусторонних российско-британских отношений", — подчеркивается в заявлении.