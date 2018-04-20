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Россию не устраивает, что ООН по Сирии дает информацию «из вторых рук»
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Безопасность России оказалась под угрозой

Россию не устраивает, что ООН по Сирии дает информацию «из вторых рук» 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россию не устраивает, что ООН в своих докладах по Сирии использует информацию «из вторых рук», настаивает, чтобы присутствие ООН в Сирии было выше, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
"Вообще вопрос о наращивании ооновского присутствия в Сирии заслуживает внимания, в том числе, с точки зрения сбора достоверной информации. Нас не может устраивать ситуация, когда ооновские структуры те или иные в своих докладах, публичных заявлениях основываются на сведениях, почерпнутых из чужих, не ооновских источников в Сирии. А это очень часто так называемые активисты и представители неправительственных организаций сомнительного происхождения, которые финансируются государствами враждебно настроенными к Дамаску", — сказал Лавров.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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