Россия и ООН сошлись в одном вопросе

Лавров: Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии нет

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции со специальным представителем Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. «Мы с нашими друзьями из ООН едины в том, что военного решения сирийской проблемы не существует. Очевидно, что любые попытки реализовать подобный сценарий чреваты самыми негативным последствиями, как для самой Сирии, так и для региональной международной стабильности», — сказал министр. Он отметил, что была выражена серьёзная обеспокоенность тем, что оппозиционеры, которые представляют так называемую национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил, призвали США , Британию и Францию «продолжить свои военные действия агрессивного характера и распространить военную операцию на всю территорию Сирии». Лавров также указал на то, что удар США и союзников по Сирии осложнил работу де Мистуры. «Этот агрессивный акт осложнил многое, в том числе осложнил тот мандат, которым занимается по поручению Генерального секретаря ООН его спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура», — заявил он. Ранее Лавров подчеркнул, что Россия не приемлет попыток развалить Сирию.