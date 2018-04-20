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Россия и ООН сошлись в одном вопросе
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Безопасность России оказалась под угрозой
Безопасность России оказалась под угрозой

Лавров: Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии нет 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: Reuters
Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции со специальным представителем Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
«Мы с нашими друзьями из ООН едины в том, что военного решения сирийской проблемы не существует. Очевидно, что любые попытки реализовать подобный сценарий чреваты самыми негативным последствиями, как для самой Сирии, так и для региональной международной стабильности», — сказал министр.
Он отметил, что была выражена серьёзная обеспокоенность тем, что оппозиционеры, которые представляют так называемую национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил, призвали США, Британию и Францию «продолжить свои военные действия агрессивного характера и распространить военную операцию на всю территорию Сирии».
Лавров также указал на то, что удар США и союзников по Сирии осложнил работу де Мистуры.
«Этот агрессивный акт осложнил многое, в том числе осложнил тот мандат, которым занимается по поручению Генерального секретаря ООН его спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура», — заявил он.
Ранее Лавров подчеркнул, что Россия не приемлет попыток развалить Сирию.
RT на русском: последние новости
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