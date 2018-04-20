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AP: Трамп был недоволен Флинном за то, что он не сразу проинформировал его о звонке Путина
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Безопасность России оказалась под угрозой

AP: Трамп был недоволен Флинном за то, что он не сразу проинформировал его о звонке Путина 

ТАСС 52 минуты назад
НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не был вовремя проинформирован о звонке президента России Владимира Путина в январе 2017 года и выразил в этой связи недовольство Майклом Флинном, занимавшим в то время пост помощника президента по национальной безопасности. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press.
О недовольстве Трампа стало известно из записки Джеймса Коми, занимавшего в тот период пост директора ФБР. В этом документе, направленном в четверг вечером в Конгресс США, излагаются воспоминания Коми о встрече с Трампом за обедом в Белом доме 28 января 2017 года. Согласно его версии событий, Трамп пожаловался на то, что у Флинна отсутствовал здравый смысл, поскольку тот безотлагательно не уведомил Трампа о звонке президента России после инаугурации.
Как отметило агентство, в копии документа, направленном в Конгресс, имя собеседника Трампа было вычеркнуто.
Майкл Флинн занимал пост помощника президента по национальной безопасности всего месяц и был вынужден оставить эту должность в феврале 2017 года после того, как он не в полной мере проинформировал американского вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в США.
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