Сирийский корреспондент погиб при съемке репортажа в Дамаске

В южном Дамаске, во время съемок репортажа об операции Сирийской арабской армии против террористов «Исламского Государства»*, погиб военный корреспондент Айхаб Балан. Об этом сообщило РИА «ФАН».

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Военные действия проходили в лагере «Ярмук».

*ИГ/«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.