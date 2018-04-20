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Сирийский корреспондент погиб при съемке репортажа в Дамаске
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Сирийский корреспондент погиб при съемке репортажа в Дамаске 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В южном Дамаске, во время съемок репортажа об операции Сирийской арабской армии против террористов «Исламского Государства»*, погиб военный корреспондент Айхаб Балан. Об этом сообщило РИА «ФАН».
Источник фото: Facebook
Военные действия проходили в лагере «Ярмук».
Москва не допустит попыток некоторых стран Запада развалить Сирию. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
*ИГ/«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
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