В российском МИД рассказал об отличиях между ситуациями в Косово и в Крыму 

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Между ситуацией в Косово и в Крыму есть ряд важных отличий, заявил заместитель директора Правового департамента МИД России Игорь Панин, выступая на заседании «круглого стола» на тему: «Нерушимость государственных границ и право народов на самоопределение: юридические и политические аспекты» в Совете Федерации.
При отделении Косово Сербия имела легитимную, свободно избранную власть и была готова к переговорам, отметил Панин.
"В Крыму ситуация была обратная, в течение 20 лет статус Крыма деградировал, он сужался, в том числе путем отмены конституции. В условиях антиконституционной смены власти в Киеве и последующей за ней волны национализма существовала угроза того, что народ Крыма полностью лишится своих прав", — сказал Панин.
Декларация независимости Косово была принята временными институтами самоуправления Косово без учета мнения всего населения, тогда как вопрос о независимости Крыма был решен путем народного голосования.
Россия не вмешивалась в этот процесс, при этом в Косово Запад проводил многолетнюю политику поощрения сепаратизма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>