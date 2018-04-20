Патрушев призвал искать области сотрудничества с иностранными государствами 

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал необходимым поиск Россией возможных областей сотрудничества с иностранными государствами, в том числе с теми, кто следует в фарватере американской политики.
"На фоне политики США по изоляции России необходим дальнейший поиск возможных областей сотрудничества с иностранными государствами, не исключая компромисс с теми, кто следует в фарватере США", — сказал Патрушев, слова которого цитирует пресс-служба аппарата СБ.