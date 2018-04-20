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Безопасность России оказалась под угрозой
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Патрушев рассказал об угрозе национальной безопасности России из-за США 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в связи с изменениями политики Вашингтона в отношении Москвы возникают угрозы национальной безопасности России, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ.
"Очевидно, в связи с изменениями политики США в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности. Все это требует выработки дополнительных мер по их нейтрализации", — сказал Патрушев.
По словам секретаря, в связи с действиями США России необходимо повысить наступательность внешней политики.
"В числе ключевых необходимо решить задачи, связанные с повышением наступательности внешней политики, обеспечением достаточного уровня обороны, государственной и общественной безопасности России", — отметил Патрушев.
Ранее Николай Патрушев заявил, что "кремлевский доклад" минфина США не изменит внешнюю политику России.
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Комментарии5  Ещё 5 источников 
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