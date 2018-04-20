Безопасность России оказалась под угрозой

Патрушев рассказал об угрозе национальной безопасности России из-за США

"Очевидно, в связи с изменениями политики США в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности. Все это требует выработки дополнительных мер по их нейтрализации", — сказал Патрушев.

По словам секретаря, в связи с действиями США России необходимо повысить наступательность внешней политики.

"В числе ключевых необходимо решить задачи, связанные с повышением наступательности внешней политики, обеспечением достаточного уровня обороны, государственной и общественной безопасности России", — отметил Патрушев.