В ГД предложили репатриацию доходов компаний из США

Предложение о репатриации доходов компаний и физических лиц из США звучало среди прочих на совещании в Госдуме с представителями деловых и экспертных кругов, посвященном обсуждению законопроекта об ответных мерах на санкционную политику Вашингтона. Об этом сообщил журналистам один из участников состоявшейся в пятницу встречи.
"В ходе заседания звучало множество предложений по расширению мер в законопроекте об ответе на санкции США. В частности, есть предложение рассмотреть возможность проведения репатриации доходов компаний и юридических лиц из США", — сказал собеседник.