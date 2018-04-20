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В ГД предложили репатриацию доходов компаний из США
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Источник: на совещании в Госдуме предложили репатриацию доходов компаний и физлиц из США 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предложение о репатриации доходов компаний и физических лиц из США звучало среди прочих на совещании в Госдуме с представителями деловых и экспертных кругов, посвященном обсуждению законопроекта об ответных мерах на санкционную политику Вашингтона. Об этом сообщил журналистам один из участников состоявшейся в пятницу встречи.
"В ходе заседания звучало множество предложений по расширению мер в законопроекте об ответе на санкции США. В частности, есть предложение рассмотреть возможность проведения репатриации доходов компаний и юридических лиц из США", — сказал собеседник.
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