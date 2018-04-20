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Посол РФ: Британский МИД дал понять, что не готов к встрече
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Посол РФ: Британский МИД дал понять, что не готов к встрече 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Глава российской дипмиссии в Лондоне Александр Яковенко заявил, что ему очевидна неготовность МИД Великобритании провести с ним встречу.
"Я получил ответ из форин-офиса, и на основе этого ответа сделал вывод, что глава МИД не готов обсуждать двусторонние вопросы, не готов давать ответы на вопросы, которые задает российская сторона. Он не готов к встрече, не готов отвечать на вопросы, которые мы задали", — цитирует РИА Новости Яковенко.
Ранее посол России направлял в британский МИД запрос о встрече с английским министром иностранных дел Борисом Джонсоном.
Москва намерена добиться от Лондона четкой и аргументированной позиции по делу о покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. До сих пор все обвинения в причастности российской стороны к преступлению были расценены в РФ как несостоятельные.
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