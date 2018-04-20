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Посол РФ: Москва не признает выводы по «делу Скрипаля», пока её не допустят к расследованию
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Посол РФ: Москва не признает выводы по «делу Скрипаля», пока её не допустят к расследованию 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Москва не признает никаких выводов по «делу Скрипаля» до тех пор, пока России не предоставят пробы и не пригласят к участию в расследовании. Об этом на пресс-конференции заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко, передаёт РИА «Новости».
«Россия не согласится ни с какими выводами, пока наши эксперты не будут допущены к жертвам, у нас его (доступа — Прим. ред.) нет, так же, как и ко всем материалам расследования, которые есть у Великобритании в распоряжении», — указал Яковенко.
По его словам, у Москвы создаётся впечатление, что власти Великобритании целенаправленно уничтожают все улики по «делу Скрипаля».
Также Яковенко подчеркнул, что у России есть все основания считать исчезновение отравленных в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии похищением.
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