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Посол назвал условия для признания Россией выводов по «делу Скрипалей»
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Посол назвал условия для признания Россией выводов по «делу Скрипалей» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости. Москва не примет на веру никаких выводов по «делу Скрипалей» до тех пор, пока России не дадут доступ к пробам и не пригласят ее к участию в расследовании, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
"Россия не согласится ни с какими выводами, пока наши эксперты не будут допущены к жертвам, у нас его (доступа) нет, так же, как и ко всем материалам расследования, которые есть у Великобритании в распоряжении", — сказал он на пресс-конференции в британской столице.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
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