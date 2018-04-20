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Посол России в Британии: Лондон не готов к двусторонним встречам
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Посол России в Британии: Лондон не готов к двусторонним встречам 

Газета.Ru 26 минут назад
Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не готов к обсуждению двусторонних вопросов, передает РИА «Новости».
По словам посла, он направил в форин-офис запрос о встрече с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.
"Я получил ответ из форин-офиса и на основе этого ответа сделал вывод, что глава МИД не готов обсуждать двусторонние вопросы, не готов давать ответы на вопросы, которые задает российская сторона. Он не готов к встрече, не готов отвечать на вопросы, которые мы задали", — сказал Яковенко.
Ранее Яковенко заявил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия не соблюдали международных процедур при расследовании дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.
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