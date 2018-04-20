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Депутат Европарламента призвал Францию наладить отношения с Россией
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Депутат Европарламента призвал Францию наладить отношения с Россией 

РИА Новости 35 минут назад
ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Франции необходимо наладить хорошие политические и экономические отношения с Россией, а выбор жителей Крыма вернуться в Россию нужно уважать, сказал в пятницу депутат Европарламента, генеральный секретарь французской партии «Народный фронт» Николя Бэ.
"Политика Франции для меня по-настоящему является большим шоком — видеть, каким образом европейские институты действуют против интересов Европы, потому что они присоединились к настоящей холодной войне против России и русского народа. Естественно, это абсолютно не отвечает нашим интересам ", — сказал Бэ, выступая в рамках Ялтинского международного экономического форума.
Бэ отметил, что ему особенно приятно находиться в Крыму в качестве депутата Европарламента.
"Мы должны иметь хорошие политические и торговые отношения с Россией. Эскалация и санкции против РФ не находят никакого обоснования, кроме того, что они отвечают интересам американцев. Необходимо признать, что жители Крыма сделали свой выбор и вернулись в Россию, нужно уважать этот суверенный выбор", — добавил он.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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