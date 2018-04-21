Посольство РФ: США и союзники ударили по Сирии на фоне тенденции к нормализации обстановки 

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии в момент, когда нормализация обстановки в этой стране стала устойчивой тенденцией. Об этом в субботу сообщило посольство РФ в Лондоне, распространив соответствующее заявление.
"По нашим оценкам, удары с воздуха произошли в самый неподходящий с политической точки зрения момент, когда нормализация обстановки в Сирии уже стала устойчивой тенденцией, а операция в Восточной Гуте была почти завершена. Такой безответственный шаг, вне всякого сомнения, не принес стабильности в регион, негативно отразился на сирийском урегулировании и его перспективах в целом", — подчеркнули в российском диппредставительстве.
"Более того, к моменту нанесения этих ударов международное сообщество приблизилось к возобновлению межсирийских переговоров в Женеве по итогам Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося в Сочи 30 января, и Второй трехсторонней встречи глав государств России, Ирана и Турции, состоявшейся в Анкаре 4 апреля. Теперь после этих контрпродуктивных действий, которые, очевидно, были направлены на запугивание и были совершены под абсолютно надуманным предлогом, потребуется гораздо больше усилий для достижения устойчивого урегулирования сирийского конфликта", — добавили в посольстве РФ.