Посольство РФ: США и союзники ударили по Сирии на фоне тенденции к нормализации обстановки

Великобритания и ЛОНДОН, 21 апреля. / ТАСС /. США Франция нанесли удары по Сирии в момент, когда нормализация обстановки в этой стране стала устойчивой тенденцией. Об этом в субботу сообщило посольство РФ в Лондоне, распространив соответствующее заявление.

"По нашим оценкам, удары с воздуха произошли в самый неподходящий с политической точки зрения момент, когда нормализация обстановки в Сирии уже стала устойчивой тенденцией, а операция в Восточной Гуте была почти завершена. Такой безответственный шаг, вне всякого сомнения, не принес стабильности в регион, негативно отразился на сирийском урегулировании и его перспективах в целом", — подчеркнули в российском диппредставительстве.