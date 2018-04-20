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Проживающий в Британии ответчик по иску Березовского заявил, что боится за свою жизнь
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Проживающий в Британии ответчик по иску Березовского заявил, что боится за свою жизнь 

Говорит Москва 1 час назад
По его словам, на фоне последних событий — отравления Сергея Скрипаля и смерти Николая Глушкова — Владимир Терлюк боится за безопасность и жизнь своей семьи. «Факт нежелания быть лжесвидетелем может негативно сказать на моем иммиграционном статусе в Великобритании», — процитировал Атмоньев Терлюка.
Бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, заочно осуждённый в России за хищения у авиакомпании, умер в Лондоне 13 марта. 4 марта в британском Солсбери были отравлены осуждённый за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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