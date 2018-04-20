Посол: РФ расценивает ситуацию с исчезновением Скрипалей как похищение

Российская сторона расценивает исчезновение Скрипалей как похищение. Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко на пресс-конференции.

"Учитывая все факты, у нас сейчас есть больше причин определять данную ситуацию как похищение двоих российских граждан", — приводит ТАСС заявление главы российской дипмиссии.

Яковенко также отметил неконструктивный подход Лондона к ведению расследования покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. «У нас создается впечатление, что британское правительство целенаправленно следует курсу уничтожения всех возможных улик», — подчеркнул российский посол.