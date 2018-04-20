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Посол: РФ расценивает ситуацию с исчезновением Скрипалей как похищение
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Посол: РФ расценивает ситуацию с исчезновением Скрипалей как похищение 

Российская Газета 11 минут назад
Фото: Российская Газета
Российская сторона расценивает исчезновение Скрипалей как похищение. Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко на пресс-конференции.
"Учитывая все факты, у нас сейчас есть больше причин определять данную ситуацию как похищение двоих российских граждан", — приводит ТАСС заявление главы российской дипмиссии.
Яковенко также отметил неконструктивный подход Лондона к ведению расследования покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. «У нас создается впечатление, что британское правительство целенаправленно следует курсу уничтожения всех возможных улик», — подчеркнул российский посол.
Напомним, что между Москвой и Лондоном продолжают сохраняться разногласия по «делу Скрипалей». Великобритания до сих пор не привела убедительных доказательств причастности к инциденту российской стороны, не раз заявлявшей о беспочвенности всех обвинений в свой адрес. Помимо этого до сих пор не установлен источник вещества, с помощью которого было совершено преступление.
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