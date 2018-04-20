Глава МИД Австрии призвала расследовать «дело Скрипаля» с международными механизмами 

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призвала к расследованию «дела Скрипаля» с подключением международных механизмов. Об этом она заявила по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.
"Наша внешняя политика основывается на фактах. Есть многосторонние механизмы, которые занимаются этими расследованиями. Мы подключили их пару неделею назад, и конвенция о запрете химического оружия дает нам возможность привлечь некоторых экспертов на местах, а также обратиться в лаборатории", — заявила Кнайсль.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания организации, посвященном итогам расследования инцидента в Солсбери экспертами ОЗХО, заявил, что Великобритания и ее союзники не заинтересованы в разговоре по данному делу.
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском городе Солсбери. Лондон обвинил в причастности к случившемуся Москву. Россия все обвинения категорически отвергает.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что вещество «Новичок», которым, предположительно, были отравлены Скрипали, производилось в США. Там его запатентовали как химическое оружие.