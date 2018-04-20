Глава МИД Австрии призвала расследовать «дело Скрипаля» с международными механизмами

"Наша внешняя политика основывается на фактах. Есть многосторонние механизмы, которые занимаются этими расследованиями. Мы подключили их пару неделею назад, и конвенция о запрете химического оружия дает нам возможность привлечь некоторых экспертов на местах, а также обратиться в лаборатории", — заявила Кнайсль.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском городе Солсбери. Лондон обвинил в причастности к случившемуся Москву . Россия все обвинения категорически отвергает.