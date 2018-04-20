Британия не заинтересована в диалоге с Россией, заявил посол 

ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости. Британское правительство явно не заинтересовано в диалоге с Россией, заявил на пресс-конференции в пятницу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
"Мы пришли к выводу о том, что британское правительство не заинтересовано в конструктивном диалоге", — заявил Яковенко.
Он отметил, что Россия не получает от британских властей ответов на предложения о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, равно как и на вопросы по инциденту в Солсбери и в связи с кончиной экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.
Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала сотрудничать с Британией, во время визита главы МИД Британии Бориса Джонсона в Москву министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предлагал создать двусторонний механизм для взаимодействия в сфере информационной безопасности, но на это предложение с британской стороны реакции не было.