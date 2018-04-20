Ещё
Британия не заинтересована в диалоге с Россией, заявил посол
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия не заинтересована в диалоге с Россией, заявил посол 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости. Британское правительство явно не заинтересовано в диалоге с Россией, заявил на пресс-конференции в пятницу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
"Мы пришли к выводу о том, что британское правительство не заинтересовано в конструктивном диалоге", — заявил Яковенко.
Он отметил, что Россия не получает от британских властей ответов на предложения о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, равно как и на вопросы по инциденту в Солсбери и в связи с кончиной экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.
Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала сотрудничать с Британией, во время визита главы МИД Британии Бориса Джонсона в Москву министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предлагал создать двусторонний механизм для взаимодействия в сфере информационной безопасности, но на это предложение с британской стороны реакции не было.
РИА Новости: последние новости
ОЗХО не смогла остановить страну происхождения яда по "делу Скрипалей" Британия попросила ООН сообщить Совбезу о работе ОЗХО в сирийской Думе Аналитик: у американцев забирают золото, потому что перестают им верить
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора83
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей470
«Весь салон залит кровью»145
«Нефтяной Чернобыль»13
Путин инициировал важное совещание344
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение