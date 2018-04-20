Британия не заинтересована в диалоге с Россией, заявил посол

"Мы пришли к выводу о том, что британское правительство не заинтересовано в конструктивном диалоге", — заявил Яковенко.

Николая Глушкова. Он отметил, что Россия не получает от британских властей ответов на предложения о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, равно как и на вопросы по инциденту в Солсбери и в связи с кончиной экс-замгендиректора "Аэрофлота"