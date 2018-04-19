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Лавров заявил, что «ряд игроков» пытается помешать работе миссии ОЗХО в Думе
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Лавров заявил, что «ряд игроков» пытается помешать работе миссии ОЗХО в Думе 

RT на русском 19 часов назад
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «целый ряд игроков» создаёт препятствия экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), что мешает их нормальной работе в сирийской Думе.
«Мы, конечно, озабочены тем, как целый ряд игроков пытается воспрепятстовать деятельности ОЗХО. Мы не сомневаемся, что в ОЗХО и в Гааге, и в её выездных миссиях работают высокие профессионалы. Но мы также не можем исключать, потому что есть свидетельства о том, что этих экспертов, этих учёных пытаются использовать в политических целях», — цитирует РИА Новости министра.
Вместе с этим Лавров отметил, что ранее специалистам уже помешали попасть в сирийскую Думу, когда США, Великобритания и Франция провели военную операцию, в рамках которой были нанесены ракетные удары по объектам на территории Сирии.
«Они в тот момент не смогли выдвинуться, потому что начались удары. Кому-то очень не хотелось, чтобы они попали своевременно в тот район, о котором идёт речь», — сказал он.
17 апреля сотрудники миссии ООН по обеспечению безопасности попали под обстрел в сирийском городе Дума.
Они проверяли маршрут предстоящей поездки специалистов ОЗХО, которые должны прибыть на место предполагаемой химической атаки.
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