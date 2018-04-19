Лавров заявил, что «ряд игроков» пытается помешать работе миссии ОЗХО в Думе

«Мы, конечно, озабочены тем, как целый ряд игроков пытается воспрепятстовать деятельности ОЗХО. Мы не сомневаемся, что в ОЗХО и в Гааге , и в её выездных миссиях работают высокие профессионалы. Но мы также не можем исключать, потому что есть свидетельства о том, что этих экспертов, этих учёных пытаются использовать в политических целях», — цитирует РИА Новости министра.

Великобритания и Вместе с этим Лавров отметил, что ранее специалистам уже помешали попасть в сирийскую Думу, когда США Франция провели военную операцию, в рамках которой были нанесены ракетные удары по объектам на территории Сирии

«Они в тот момент не смогли выдвинуться, потому что начались удары. Кому-то очень не хотелось, чтобы они попали своевременно в тот район, о котором идёт речь», — сказал он.

17 апреля сотрудники миссии ООН по обеспечению безопасности попали под обстрел в сирийском городе Дума.

Они проверяли маршрут предстоящей поездки специалистов ОЗХО, которые должны прибыть на место предполагаемой химической атаки.